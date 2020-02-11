Haberler » 3. Sayfa » Çocuklarını silahla tehdit edip 'sizi öldüreceğim' diyen anneye velayet verildi - Haberler

Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi

Ankara'da bir anne çocuklarına dehşet dolu dakikalar yaşattı. Eşiyle tartışan kadın, kocası evden çıkmasının ardından çocuklarına silah doğrultup "Sizi öldüreceğim" dedi. Ancak mahkeme çocukların velayetini anneye verdi.

11.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:48

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre akıllara durgunluk veren olay geçen sene Mayıs ayında yaşandı.

7 yıldır evli olan ve 5 ila 6 yaşlarında iki çocuk sahibi Y.M. ve C.M. çifti evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından baba evden ayrıldı. Bu duruma öfkelenen anne C.M. çocuklarına silah doğrulttu. Zavallı çocukların korku anlarını ise çektiği ile eşine gönderdi. Videoda annenin çocuklarına 'sizi öldüreceğim, kendimi de' demesi dikkat çekti. Neye uğradığını şaşıran çocukların ise ağlaması video görüntülerinde yer aldı.

ÇOCUKLARINI BABAANNELERİNE GÖTÜRDÜ

Videoyu izleyen baba, eve giderek çocuklarını aldı ve babaevine götürdü. Bir süre sonra çocukları görmesi için C.M.'ye izin verdi verdi ve annelerine gönderdi. Ancak daha sonra anne C.M. çocukları babaya geri vermeyi reddetti. Mevcut gerginliğin artması üzerine çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

MAHKEME ÖNCE VELAYETİ BABAYA VERDİ

Baba Y.M. çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu. Eşinin kendisine gönderdiği video kayıtlarını da delil olarak mahkemeye ibraz etti. Mahkeme babanın velayet talebini kabul etti. Mahkeme çocukların velayetini babaya verip, anneyi de savcılığa ihbar etti. C.M. ise baba hakkında 'uzaklaştırma' kararı talep etti. Mahkeme bu talebi de kabul etti.

ANNE MESAJLARI GEREKÇE GÖSTERDİ

Ancak anne C.M. çocukları babalarına yine teslim etmedi. Baba Y.M. ise çocukların kendisine geri vermesi için eşine telefon mesajı attı. Anne kendisine atılan mesajları gerekçe göstererek polise başvurdu. Mahkeme 'uzaklaştırma' kararını ihlal ettiği gerekçesiyle babaya üç gün hapis cezası verdi. Anne C.M. bu karardan sonra yeniden mahkemeye başvuruda bulunarak çocukların velayetini kocasından geri aldı.

Baba Y.M. kendisine gönderilen videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti. Savcılık C.M. hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla dava açtı.Şimdi mahkemenin babanın velayet itirazına vereceği karar bekleniyor.

Çocuklarını silahla tehdit edip

Anne, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (12)
HAYDAA:Muz cumhuriyeti
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KARTAL:türkiyede kadınları dokunulmaz yaptılar türk adalet sistemi evlilikleri bitireçek sevgili olarak yaşa anlaşamayınca at gitsin
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MURAT:Ben böyle adaletin hukukun çokkk rezil bir durum yazıklar olsun.. Ölüm olduktan sonra akıllar başa geliyor lanet okuyorum sadece... Çokkk saçma bir karar yazık
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MSTFAAYDMR:ulan adam dövse suç gitse bir dert bu kadınlardan çektiğimiz ne
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
SAS:bu kadar pozitif ayrımclık yaparsan bu toplumda şiddete olur cinayete olur böyle devam edin aferem
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BİRİSİ:Kadina şiddete hayır
Yayından Kaldır
1 17
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:silahı nerden bulmuş, ruh hastası. . .
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
İMPARATOR VS BELHANDA CVP:ne demezler, efendim derler. azcık medeni kibar ol. BELHANDA. . HAYDAA
Yayından Kaldır
0 0
İMPARATOR VS BELHANDA:ne
Yayından Kaldır
0 0
72 XERZİ:tartışan soluğu mahkemelerde alıyor ne olacak bu gidişat toplumun büyük bir kesimi ya boşanıyıor yada boşanmış peki bu çözümmü
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 23:10:54