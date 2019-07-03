Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama

Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı.

Çocukları evden alınırken anne Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansımıştı. Konu hakkında sessiz kalan Emre Aşık bugün bir açıklama yaptı.

İşte Emre Aşık'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim.

Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasından cesaretle benimle buluşmayı başardı.

"AYNI ÇİRKİN MUAMELE DEVAM ETTİ"

Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerinde tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım. Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almak için gitti. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memur ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldı!

"ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Anneleri tarafından, kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti. Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin bedelini, çocuklarımın ödememesi tel dileğim. Bir baba olarak, bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim.

Saygılarımla"