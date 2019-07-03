03.07.2019 11:37
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Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama

Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Hatta çocukları evden alırken Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti. Emre Aşık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı.

Çocukları evden alınırken anne Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansımıştı. Konu hakkında sessiz kalan Emre Aşık bugün bir açıklama yaptı.

İşte Emre Aşık'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim.

Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasından cesaretle benimle buluşmayı başardı.

"AYNI ÇİRKİN MUAMELE DEVAM ETTİ"

Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerinde tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım. Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almak için gitti. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memur ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldı!

"ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Anneleri tarafından, kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti. Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin bedelini, çocuklarımın ödememesi tel dileğim. Bir baba olarak, bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim.

Saygılarımla"

Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama

Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğandan yardım istedi

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Emre Aşık, Sarnıç, Magazin, Spor

YORUMLAR (19)
FİYASKOOO: esnafım işim gereği insanlarla sürekli iletişim halindeyim az bucuk ınsanların dıllererını anlıyabılıyorum bu kadın konusmasında samımı değil
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BİR ANNEYİM EVET: ceceli vakası gibi . . . yahu bak Emre Altuğ Çağla Şikel e nasıl medeniler. Neden müsade ediyorsun eski eşinin bu kadar düşmesine ?İlerde çocukların utanacak ve unutamayacak olanları. . .
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3 0
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ANONİMLERCE: bize tek bir açıklama yap. Kameraların orda işi ne?
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3 1
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ADSIZ ASLAN: HERKES KADINI SUÇLIYOR GERÇEKTEN TANIYAN VARMI. BU ADAMIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRUMU. AMA GÖRDÜĞÜM KADARI İLE GENELDE ÜNLÜ ERKEKLER HEP ALDATARAK YUVAYI YIKIYOR SONRA DA KADINI SUÇLUYORLAR. . SANKİ KENDİSİ MÜKEMMEL BİR EŞ MÜKEMMEL BİR BABA. . . .
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KAVECCİ: Genelde kadınlar ünlü erkekler ile evlenip çocuk yapıp sonra boşanıp nafaka talep edip kendini sağlama almaya çalışırlar
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SERENAT: Yanlış seçimmiş, ayrılırken bari adam olun be, karalamaya başlamasaydın haklı bulacaz ama boşsun boş
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8 26
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MUSTAFA: bir kilo makyaj la çıkmış o durumda olan anne böyle mi olur resmen şov yapıyo küçük kızın açıklamarı annesinin sürekli şiddetiiiiiii. . . . . .
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21 3
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TAKİPTE: Ağlamakla herşey halolsa hayat ne güzel olurdu. Yağmur hanım.
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ADA: Çok iyi yaptın böyle anne görünümlü kadından çocuklarını alarak tebrikler
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13 5
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AHMET: KADININ REKLAMA İHTİYACI VARMIŞ VE YAPTI DA MÜSVEDDE.
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