Çocuklarının eğitimi için başladığı iş ekmek kapısı oldu

Kaynak: AA

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi Güzel Akyay, çocuklarını okutmak için başlayıp meslek edindiği tandır ekmeği yapımı ile hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor.Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Güzel Akyay, imam eşi Mehmet Atalay'ın vefat etmesi üzerine bir süre tarlalarda çapa yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı.Çocuklarının büyümesi ve üniversiteyi kazanmasıyla ek gelir elde etmeyi amaçlayan Akyay, bahçesine kurduğu tandırda ekmek pişirip satarak 3 çocuğunun okul masraflarını karşılamaya başladı.Biri ortaokul, ikisi üniversite öğrencisi, biri ise üniversite mezunu 4 çocuk sahibi Güzel Akyay, pişirdiği tandır ekmeklerine bir süre sonra talep artınca, işi büyütüp birçok noktaya lavaş ekmeği göndererek işini mesleğe dönüştürdü.Hem çocuklarının eğitimini sürdüren hem de evini geçindiren Akyay, gelen taleplere karşılık veremeyince destek aldığı ablası Zarife Güven ve bir komşusuyla günde 400-700 ekmek üretmeye başladı.Ekmekleri yoğun talep gören Akyay, çocuklarının eğitimi için başlayıp meslek haline getirdiği işi sayesinde hem geçimini sağlıyor hem de çevresindeki kadınlara girişimciliği ile örnek oluyor.Güzel Akyay AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini kaybetmesinin ardından çocukları için böyle bir işe başladığını dile getirerek önceden çapa ve gündelik ev işi yaparak gelir elde ettiğini fakat çocuklarının üniversiteyi kazanmasıyla masrafları karşılamak için ekmek pişirmeye başladığını söyledi.İlk başlarda ablası Zarife Güven'in desteğini alarak işe başladığını anlatan Akyay, "Ablama bu fikrimi söyledim, o da çok beğendi ve bana destek oldu. Kendi imkanlarımla kurduğum bu yeri komşularım ve akrabalarımın desteğiyle açtım." dedi."Kadınlar ayakta durmasını, para kazanmasını bilmeli"Başladığı işin zamanla büyüdüğünü ve her geçen gün talebin arttığını belirten Akyay, "Şimdi işi daha da büyüttüm, hamur yoğurma ve yufka açma makinesi aldım. Bir kadın olarak çok zor işler yaptım, hem kadın oldum hem de evimin erkeği oldum. Baktım olmuyor, kendi işimi kurdum. Ekmek satarak geçimimi sağlıyorum, kadınlar ayakta durmasını, para kazanmasını bilmeli. Çok şükür geçimimi sağlıyorum, çocuklarımı okutabiliyorum." diye konuştu.Güzel Akyay'ın ablası Zarife Güven, kız kardeşine en başından beri destek verdiğini aktararak, "Burada günde talebe göre 400 ile 700 arası ekmek pişirip satıyoruz. Doğal odun ateşinde, kadınların eliyle yoğrulan ekmeği pişirdiğimiz için müşterilerimiz somun ekmeği yerine bu ekmeği tercih ediyor." dedi.Güzel Akyay'ın müşterilerinden Kemal Ergun tandır ekmeğini çok sevdiğini vurgulayarak, "Tandır ekmeği gözümüzün önünde kadınlar tarafından pişiriliyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Fırınlarda elektrikle üretilen ekmeği tüketmektense bu ekmek bize daha doğal ve sağlıklı geliyor. Gönül rahatlığıyla bu ekmeği alıp tüketiyoruz." şeklinde konuştu.Akyay'ın ürettiği "teptepe" olarak bilinen yuvarlak ekmek 1,5 liradan, lavaş ise 1 liradan satışa sunuluyor.