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Çocuklarının eğitimi için geldiği kentin saz ustası oldu

Çocuklarının eğitimi için yıllar önce Kayseri'ye gelen Tahsin Bulut, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı saz imalatını gelecek nesillere taşımak istiyor.

13.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:45Çocuklarının eğitimi için geldiği kentin saz ustası oldu
Çocuklarının eğitimi için yıllar önce 'ye gelen Tahsin Bulut, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı saz imalatını gelecek nesillere taşımak istiyor.
Yaklaşık 30 yıl önce çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için 'ın Boğazlıyan ilçesindeki Yenikışla köyünden Kayseri'ye taşınan 4 çocuk babası 65 yaşındaki Bulut, bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığı saz imalatını yıllardır sürdürüyor.
Gençlik yıllarında çıraklığını yaptığı saz imalatında usta olan Bulut, unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin kuşaktan kuşağa aktarılması için mücadele veriyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki dükkanında dut ağacından saz yapan Bulut, işin sırlarını ve inceliklerini, bir çırağa öğretmek istiyor.
Öte yandan Bulut, 4 çocuğunun da üniversite eğitimlerini tamamlayıp memur olmasının gururunu yaşıyor.
Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kazım Çakmak isimli bir arkadaşım benim marangozluktan anladığımı öğrenince 'beraber saz yapalım' dedi ve bu işe girdik. Yaklaşık 2 yıl çalıştığım bu arkadaş işi bırakmak zorunda kalınca ben de malzemeleri toplayıp köyüme gittim. Köyde işleri ilerlettikten sonra tekrar Kayseri'ye dönüp dükkan açtım." diye konuştu.
Mesleğinin yok olup gitmesini istemediğini dile getiren Bulut, "Burada elimden geldiği kadar devam etmeye çalışıyorum. İyi saz yapmaya çalışıyorum ve iyisini de yaptığıma inanıyorum." dedi.
"Bu meslek ölmesin"
Yıllardır yaptığı bu mesleğe her gün yeniden aşık olduğunu belirten Bulut, yaptığı sazdan çıkan sesin kendisine büyük keyif verdiğini söyledi.
Bulut, bu işi severek yaptığını, bıkmadan usanmadan devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Çırağım yok. Ben de elimden geldiği kadar bu mesleği yapacağım. Bu mesleği sırlarıyla bir kişiye devredebilir, birini yetiştirebilirsem benim için asıl mutluluk o zaman olacak. Bu meslek ölmesin. Ben bunun peşindeyim. Asıl hedefim kendi sanatımı, ustalığımı bir başkasına devredebilmek."

Fevzi Çakmak Mahallesi, Tahsin Bulut, Kayseri, Yozgat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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