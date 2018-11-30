Çocuklarının Eğitimine Destek İçin Kermes Düzenlediler

Edirne Hüseyin Hüsnü
Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi Okul Aile Birliği üyeleri, merkeze ve okuldaki çocukların eğitimine katkıda bulunmak için Trakya Üniversitesi
(TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kermes düzenledi.
Hastane önünde açılan ve el yapımı yiyeceklerin satıldığı kermese hastane çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Koç, merkeze gelir sağlamak amacıyla kermes etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kentteki 4 özel eğitim merkezinin de kermese destek verdiğini belirten Koç, "Kermesimizin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenmesi bizim için çok önemli. Hastalar, doktorlar, sağlık çalışanları kermesimizden alışveriş yapıyorlar ve bize katkıda bulunuyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.