Çocuklarının Kanseri Yenebilmesi İçin Yardım Bekliyorlar

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ana sınıfına giderken kanser teşhisi konan 5 yaşında Umut Talha Yıldız'ın ailesi çocuklarının zorlu tedavi sürecinde hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.AA muhabirine Umut Talha'nın durumu hakkında bilgi veren baba Yusuf Yıldız, oğlunun bir gece ateşlenmesi ve yürüme zorluğu çekmesi üzerine hastaneye gittiklerini ancak durumuna bir teşhis konulamadığını söyledi.Yaklaşık 2 ay önce evladının ağrılarının artması üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne gittiklerini ifade eden baba Yıldız, şöyle devam etti;"Burada tetkik yaptılar oğluma Nöroblastom kanseri teşhisi koydular ve dördüncü evrede olduğunu söylediler. Bizim için zorlu ve meşakkatli bir süreç başlamış oldu. Umut şimdi ilk kemoterapi tedavisine başladı ancak en son tetkiklerinde akciğerde tümör tespit edildi bu nedenle ameliyat olacak. Asgari ücretle çalışmaktayım, çok zorlanıyoruz. "Dörtyol Kaymakamlığı tarafından yadım toplamak için izin belgesi aldıklarını belirten Yıldız, böylelikle yardımseverlerin katkısıyla oğlunun tedavisini devam ettirdiklerini, tedavi sürecinde daha fazla maddi yardıma ihtiyaç duyduklarını anlattı.Ev hanımı anne Hicran Yıldız da oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.Bir an önce iyileşmeyi bekleyen küçük Umut ise ablası 8. sınıf öğrencisi Esma Nur ile yardımseverlerin katkısıyla oluşturulan odasındaki oyuncaklarla oyun oynayıp vaktini geçiriyor.