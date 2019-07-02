02.07.2019 10:54
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Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi

Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini aldı. Çocukları evden alınan Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç 'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gören Emre Aşık ,6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç 'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Davayı kaybeden Yağmur Sarnıç ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 'na şikayette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu. Cengiz Semercioğlu 'nun programında yer alan habere göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık 'a verdi. Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.

Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
Kaynak: Diğer
Yağmur Aşık , Emre Aşık , Sarnıç , Magazin , Spor

YORUMLAR(4)
YAŞAR:kendi zevkine düşüp çocukları ihmal eden kadınlara hiç üzülmüyorum.
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DJ BORİS BREJCHA:BU KADIN TEHLİKELİ
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XXX:çocukların gözü önünde olması en kötüsü ya
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CEVAP:Barda tanımadığı adamlara sarılarak teselli arar artık !
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