Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın !

Çocuklar üşüttükleri için mi hasta olurlar? Poliklinikte duyduğum en sık sorudur ? Çocuğum üşütmüş mü ?

Her hastalık için üşütüldüğüne inandığımızbir bölge vardır.Midesini üşüttü kusuyor, ayaklarını üşüttüidrar yoluiltihaplandı,rüzgara soğuğa çıktı boğazı şişti gibi. Bazen anneler sokakta yalın ayakgezençocuklar hastaolmuyor ben o kadar dikkat ediyorum benim çocuğumhastaoluyor diyeyakınırlar.Aşırı sıcak ve korunaklıevlerdeüşümesin diye günlerce sokağa çıkarılmayangezdirmek için iseAVM'ler denbaşka seçeneği olmayan çocuklarımızda özellikle okul dönemi ilebirlikte hastalıklarda sıklaşır.

Unutulmamalı ki aslında sık hastalanmaların en önemli nedeni üşütme değildir , enfeksiyon yapan mikroplar ve bu mikroplara ve hava koşullarına yabancı olanbünyelerdir. Çocuklarımıza sevgiyi ve gıdayı bolca sunduğumuz gibi, her hava koşulunu ve doğa sürecinide suna bilmeliyiz.Mutlakaprogramımızda çocuklarımızın sokakta geçireceği zamanlar belirlemeliyiz.

Çalışan aileler olarak özellikle hafta sonları mümkünse orman, piknik alanı, deniz kenarlarında en azından mahalle parkında çocuklarımızla gezintiler düzenlemeliyiz.

Sağlıklı bağışıklık sistemli olgunlaşmasıiçin çocukların hava , toprak ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmalarıönemli bir gereksinimdir.