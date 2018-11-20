Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen
, "Çocuklarınızı meslek seçmeye zorlamayın. İyi veya kötü meslek yoktur, sadece kişiye göre meslek vardır. Çocuğa 'hayır' demek, bazı konularda sınır koymak, ceza vermek onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Bazen bunlar da gereklidir." dedi. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) rektörlük binasında düzenlenen "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" adlı konferansta konuşan Dökmen, iyi kötü diye bir meslek ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.
"Hayata enerji ile bakanlar yılmaz"
Olumsuz şeylerden uzak durulmasının hayatı daha da güzel hale getireceğini dile getiren Dökmen, şu ifadeleri kullandı:
"73 yaşında hasta olan bir tanıdığım vardı, internetten hastalığı ile ilgili bir konu araştırıyor zannetmiştim. Ama meğerse o arkadaş, o yaşta arabamı hangisiyle yenilesem diye bakıyormuş. O adam, enerjisiyle hastalığını da yendi ve yeni arabasıyla da senelerce gezdi. Enerjisi bitmeyenler, hayata enerji ile bakanlar yılmaz, enerjisi bitenler de yılgın olurlar. Çocuklarınızı meslek seçmeye zorlamayın. İyi veya kötü meslek yoktur, sadece kişiye göre meslek vardır. Çocuğa 'hayır' demek, bazı konularda sınır koymak, ceza vermek onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Bazen bunlar da gereklidir."
Dünyanın en müzikal dili "Türkçe"
Türkçe'nin çok önemli bir dil olduğunu ifade eden Dökmen, "Ben dünyanın en müzikal dilinin söyleniş açısından Farsça veya Fransızca olduğunu tahmin ediyordum. Ama öğrendim ki dünyanın en müzikal dili Türkçe imiş, en güzel kelimesi de yakamozmuş. Bu da beni çok şaşırttı. Ama bunu da çok kimse bilmiyor." diye konuştu.
Konferans sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Dönmez'e çiçek vererek teşekkür etti.