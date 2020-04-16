Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı
ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi.
16.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:07
ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi.Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Erzurum BEAH'ta tedavi altına alınan aileler sağlıklarına kavuştu. Son yapılan kovid-19 testleri pozitif çıkan aileler çocuklarıyla birlikte hastaneden taburcu edildi. Kucaklarında ya da ellerinden tuttukları çocuklarıyla hastaneden ayrılan vatandaşları sağlıkçılar alkışlarla uğurladı.
Bu arada Erzurum'da kovid-19 tedavisi görerek taburcu edilen vatandaş sayısı da 97'e ulaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Erzurum, Güncel