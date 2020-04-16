Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı

ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Erzurum BEAH'ta tedavi altına alınan aileler sağlıklarına kavuştu. Son yapılan kovid-19 testleri pozitif çıkan aileler çocuklarıyla birlikte hastaneden taburcu edildi. Kucaklarında ya da ellerinden tuttukları çocuklarıyla hastaneden ayrılan vatandaşları sağlıkçılar alkışlarla uğurladı.

Bu arada Erzurum'da kovid-19 tedavisi görerek taburcu edilen vatandaş sayısı da 97'e ulaştı.