Anne
- baba, ailenin büyükleri olarak çocuklarla vakit geçirmeyi seviyoruz, mutlu oluyoruz, içimizde sevgi patlıyor. Bazen çok eğlenceli oluyor, bir bakıyoruz biz de olaya girmişiz, en azimli itfaiyeci olmuşuz ya da ortada çocuk yok babaanne hala hamur yapıyor! Bazen çok zor geliyor, yorgun oluyoruz, aklımızda başka bir şeyler oluyor, bir türlü kendimizi veremiyoruz. Elimizde telefon, ara ara WhatsApp yazıyoruz ki o zaman çocuklar anlıyor ve bozuluyor! Bir de 'çalışan anne' kafası var ki, offf!! Biz de 'çocukla kaliteli zaman geçirmek nedir?' konuşalım istedik. Yıllardır Türkiye
'de işinin duayeni olan, @cocukludunya CocukluDunya.com Eğitim Danışmanı sevgili Prof. Dr. Norma Razon ile sohbet ettik.
Anne
08 Kasım 2018 Perşembe 20:03