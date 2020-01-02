Çocuklarla yeşeren kültür sanat

Atölye çalışmaları ve etkinlikler Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin eğitmenliğinde İncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencilerinin kültürel, sanatsal, sosyal, eğitsel hayatının yanında kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayacak projenin pilot çalışması olarak başlayan etkinlikler haftada üç gün dört saat sanatsal, kültürel, eğitsel atölye, 4 gösterim olmak üzere gerçekleştiriliyor.

Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Turunç ve genç öğretmen adayları tarafından uygulamalı olarak Tarihi Türk hikâyeleri ve masallarının anlatımları, Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu yazılı ve sözlü Türk Kültürünün örnekleri çocuklara sergileniyor. Geleceğin başarılı eğitimcileri olmaya aday gençlerin yüz yüze yürüttüğü yaratıcı drama etkinlikleri, çocuk oyunlarıyla Türk İslam Medeniyeti, milli manevi değerler eğitimi çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor.