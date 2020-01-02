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Çocuklarla yeşeren kültür sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından pilot proje olarak uygulamaya konulan Çocuklarla Masal Saati atölyesi sürüyor.

02.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:42 Çocuklarla yeşeren kültür sanat
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından pilot proje olarak uygulamaya konulan Çocuklarla Masal Saati atölyesi sürüyor.

Atölyede dersler Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerince İncirli Kültür Merkezi'nde veriliyor. İlkokul öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayacak projenin pilot çalışması olarak başlayan faaliyetler ilgi görüyor. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Turunç ve genç öğretmen adayları tarafından uygulamalı olarak Türk hikayeleri ve masallarının anlatılıyor. Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu yazılı ve sözlü Türk kültürünün örnekleri çocuklara sergileniyor. Geleceğin başarılı eğitimcileri olmaya aday gençlerin yüz yüze yürüttüğü drama faaliyetleri, çocuk oyunlarıyla Türk İslam medeniyeti, milli ve manevi değerler eğitimi çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

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