Çocuklu Gaspçı Yakalandı, 8 Bin Dolar Geri Alındı

İstanbul Fatih
'te bankadan 8 bin dolar çeken Tunuslu kadının çantasını çalan 4 kişiden biri vatandaşlarca yakalandı. Çanta geri alınırken, gaspçı turistten af diledi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba
günü saat 13.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tunus uyruklu bir kadın bankadan yaklaşık 8 bin dolar çekip çantasına koydu. İşlemlerinin ardından bankadan çıkarak kızıyla beraber evine doğru giden kadını gözüne kestiren 1'i kadın 4 şüpheli otomobille peşine takıldı. Kadını bir süre takip eden şüpheliler sokağa geldiğinde, aracın içinden kolundaki para dolu çantayı kapkaç yaptı. Kadının yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonrasında şüpheliler hızla kaçarken, vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı. O esnada ise şüphelilerden 3'ü kaçtıkları otomobile ile trafiğe takılınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçarken para dolu çantayı ise çocuklu kadın şüpheliye verip izlerini kaybettirdi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKA PAÇA YAKALANDI Kadın çantayı almasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı ancak aracın peşinde olan vatandaşlar kadını kıskıvrak yakaladı. Hem çantayı kurtaran hem de kadını yakalayan vatandaşlar kadının yaka paça sokağa götürdü. Burada şüpheli kadın çığlık atarak vatandaşların elinden kurtulmaya çalıştığı esnada bir vatandaştan da yumruk yedi. Kendisini tutan vatandaşların ellerini öperek bırakmalarının isteyen şüpheli kadın ne yaptıysa başaramadı. Para dolu çanta Tunuslu kadına teslim edilirken, gaspçı kadınsa gözaltına alındı.
(İHA)
İstanbul,Fatih
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:51