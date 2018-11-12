Çocukluğumuzun Oyunları Yeniden Hayat Buluyor

Aliağa Belediyesi
, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını Aliağa'da yaşayan çocuklara tanıtmak için harekete geçti. Aliağa'da bir yıl süren saha araştırmalarıyla belirlenen çocuk oyunları bir kitapta bir araya getiriliyor.
"Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" Aliağa Belediyesi kültür yayınları ile yeniden hayat bulacak. Hepimizin hafızalarında çocukluğumuza dair derin izler bırakan sokak oyunları, günümüzde internet, televizyon ve bilgisayar kıskacında bulunan çocuklara yeniden öğretilecek.
Kasım ayı sonunda öğrenciler ile buluşacak
"Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabında 33 farklı oyun çocukları renkli bir dünyaya götürecek. Yağ satarım, körebe, sek sek, birdirbir, beştaş, istop gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden hafızalarda yerini alacak. İçinde oyunları temsil eden karikatür çizimleri ve renkli anlatımlarıyla 80 sayfalık büyük boy kuşe kağıt baskılı kitap kasım ayı sonunda Aliağa'daki öğrencilerle buluşacak. Aliağa Belediyesi Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman
Karatekin, kültürün geçmişten geleceğe aktarılmasında ve yeni kuşaklar tarafından öğrenilmesinde çocuk oyunlarının büyük önemi olduğunu söyledi.
"Gelenek ve görenekler o toplumun kültürünü oluşturur"
Karatekin, "Bir toplumun yaşattığı, paylaştığı ve geliştirdiği gelenek ve görenekler o toplumun kültürünü oluşturur. Kültürel değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasında en etkili yöntemlerden birisi de oyunlardır. Oyunlar, her dönem insanların hayatında olan ve gelişmelerine katkıda bulunan etkinliklerdir. Ancak, kuşaktan kuşağa aktarılan çocuk oyunlarımızın bir kısmı maalesef günümüzde tamamen unutulmuş, bazıları da kentleşme nedeniyle değişimlere uğrayarak bugüne kadar geldi. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel oyunlarımızın öğretilmesine engel olmakta ve gün geçtikçe unutulmasına neden oluyor" dedi.
"Oyun oynayan çocuk gücünün sınırlarını keşfeder"
Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, sokak oyunlarının çocukların sosyalleşmesine ve yaşama hazırlanmasına önemli katkı sağladığını da kaydederek, "Oyun oynayan çocuk; dünyayı çevresini tanır, düşünme ve deneyim kazanır, gücünün sınırlarını keşfeder, insan ilişkilerini öğrenir, çeşitli fikirler geliştirmeyi, bunları ifade edebilmeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, paylaşmayı, korku ve endişelerinden kurtulmayı öğrenir. Oyunlar, çocukların kendilerini tanımasına, sosyalleşmesine, aile, okul ve arkadaşlık ortamlarına uyum sağlamayı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma gibi davranışları kazandırır. Başkalarının haklarına saygı gösterme, sorumluluk alma, haklı-haksız, doğru-yanlış gibi toplumsal değer ve kuralları öğretir" diye konuştu.
"Sokaklarımız çocuklarımız için çok daha renkli olacak"
Aliağa Belediyesinin Aliağa Kent Kitaplığı yayınlarıyla geçmişten geleceğe kültür aktarımı için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Karatekin, şöyle konuştu: "Büyüklerimizin, bizlerin çocukluğunda kalan ve unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarımızı Aliağa'da yaşayan her çocuğumuza öğretmek için Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar
'ın eğitim ve kültür vizyonu çerçevesinde 'Aliağa ve Çevresinde Oynanan Çocuk Oyunları' kitabımızı hazırladık. Bu ay içinde kitabımız çocuklarımıza ulaşacak. Kitabımızın yayınlanmasından sonra Aliağa'nın, sokaklarımızın çocuklarımız için çok daha renkli olacağına eminiz." - İZMİR
Aliağa Belediyesi,Aliağa
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:02