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Çocukluk arkadaşını öldürdü, cezai ehliyet raporları farklı farklı çıktı

Çocukluk arkadaşını öldürdü, cezai ehliyet raporları farklı farklı çıktı Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı için tekrar rapor alınacakBURSA - Bursa'da çocukluk arkadaşını sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren zanlının cezai ehliyet raporları şaşırttı.

23.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:50
arkadaşını öldürdü, cezai ehliyet raporları farklı farklı çıktı
Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı için tekrar rapor alınacak
BURSA - Bursa'da çocukluk arkadaşını sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren zanlının cezai ehliyet raporları şaşırttı. Gözlem İhtisas Dairesi, sanığın 'ceza ehliyeti olmadığına', Adli Tıp Kurumu ise 'ceza ehliyeti olduğuna' dair rapor verince; mahkeme heyeti üst kuruldan yeniden rapor alınmasını isteyip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
2017 yılı temmuz ayında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen, olayda Murat Kanşıray (28), aralarında husumet oluşan çocukluk arkadaşı Ömer Sabak'ı sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçmak isteyen Murat Kanşıray, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray'ın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanı, duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ömer, cinayetten önceki sekiz aylık süreç içerisinde eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarı çıkınca kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Raporlar arasında çelişki
Öte yandan mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen iki ayrı raporu okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın, 'ceza ehliyeti olduğuna', Gözlem İhtisas Dairesi ise, 'ceza ehliyeti olmadığına' dair rapor verdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, üst kuruldan yeniden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Çocukluk arkadaşını öldürdü, cezai ehliyet raporları farklı farklı çıktı

Çocukluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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