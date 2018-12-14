Çocukluk Çağı Lösemisi Artık Ölümcül Bir Hastalık Değil"

Sivas
Numune Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşe Özkan Karagenç, iyi bir merkezde, konusunda uzman hekimlerce, takip ve tedavi edilen çocukluk çağı lösemisinin artık ölümcül bir hastalık olmadığını bildirdi.
Karagenç, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk çağında en sık görülen kanser tipinin lösemi olduğunu belirtti.
Löseminin akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını aktaran Karagenç, "Çocukluk
çağında akut olanı ve bunun da akut lenfoblastik lösemi (ALL) tipi en sık görülür, tedaviye en iyi cevap veren akut lösemi tipi de ALL'dir." ifadesini kullandı.
Karagenç, löseminin nedenlerinin henüz tam olarak aydınlatılamadığını aktararak, "Genetik
yatkınlıkların, radyasyonun, petrol, yapıştırıcı, boya, asfalt sanayinde kullanılan benzen ve türevlerinin, böcek ilaçlarının, bazı genetik hastalıkların ve bazı viral hastalıkların lösemiye neden oldukları gösterilmiştir. Akut
lösemilerin gelişimi günler, haftalar içinde hızlıca olur. Kan kanseri hücrelerinin artmasına bağlı ilk gelişen bulgular halsizlik, iştahsızlık, kemik ağrıları, vücutta morluklar, diş eti ve burun kanamaları, tekrarlayan ateş ve enfeksiyonlardır." açıklamasında bulundu.
Hastalığın tanısı, kan ve kemik iliği testleri ile konulduktan sonra tedaviye hemen başlanması gerektiğini vurgulayan Karagenç, şunları kaydetti:
"ALL'nin ana tedavisi kemoterapidir. Kemoterapi, önce yoğun tedavi, sonra ayakta daha hafif tedavi ile yaklaşık 2-3 yıl sürer. Bazı olgulara radyoterapi de verilir. Bazı nadir veya tekrarlayan lösemi tiplerinde de kök hücre nakli gerekebilir. Kemoterapi ilaçları, yalnızca kötü hücreleri etkilememekte, faydalı hücreleri de yok etmektedir. Tedavi döneminde saç dökülmesi, ağız yarası, halsizlik sık görülmektedir. Tedavi sorasında saçlar yeniden yerine gelir, lösemi belirtileri ve ilaç yan etkileri kaybolur. Çağımızda çocukluk lösemilerinin tedavi edilebilme oranları yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler ile bu oran ortalama yüzde 80 civarına ulaşmıştır. Bazı iyi lösemi tiplerinde tam şifa oranı yüzde 90'ın üzerine çıkmaktadır. İyi bir merkezde, konusunda uzman hekimlerce, iyi bir şekilde takip ve tedavi edilen çocukluk çağı lösemisi artık ölümcül bir hastalık değildir. Bu süreç içinde çocuk ve ailenin moral ve motivasyonu da hastalığın iyi bir şekilde yönetilmesinde çok önemlidir."
14 Aralık 2018 Cuma 14:10