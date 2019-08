Çocukluk hayalini 2 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdi

GAZİANTEPLİ ev kadını Nur Tuğba Kırdağ, çocukluğundan bu yana ailesiyle her yıl tatile geldiği Kahramanmaraş 'taki kaplıca sularıyla ünlü Ilıca 'ya bir tesis yapmanın hayalini kurdu. 3 çocuk annesi Kırdağ, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle 2 milyon liraya yaptığı kendi elektriğini kendisi üreten 22 daireli apart ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi.Kahramanmaraş'ın şifalı kaplıca suyu ile ünlü Ilıca Mahallesi'ne her yıl ailesiyle tatile geldiğini belirten Nur Tuğba Kırdağ, kaldıkları tesislerde kendince gördüğü kesikler nedeniyle hep daha iyi bir tesis yapmanın hayalini kurdu. Tatilin birinde Ilıcalı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Sefa Kırdağ ile tanışıp hayatını birleştiren Kırdağ, hayalinden hiç vazgeçmediğini, hayata geçirmek için de eşinin desteğiyle TKDK kapısını çalarak ilk adımı attığını söyledi.'1 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ ALDIK'2018'de hizmete açtıkları 4 katlı, 22 tane 1+1 daireden oluşan apartın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu belirten Kırdağ, en başından beri kendisine destek olan eşi Sefa Kırdağ'ın yıllık izninde de tesise gelerek kendisine yardım ettiğini söyledi. Yıldızlı otel konforunda hizmet sunduklarını kaydeden Nur Tuğba Kırdağ, çocukluk hayalini ve hayalini gerçekleştirmek için yaptıklarını şöyle anlattı:"Yaklaşık 30 yıldır ailemle buraya tatile geliyoruz. Gerek havası, gerekse doğası ve kaplıcasıyla çok beğendiğimiz bir yerdi. Yıllardan beri süregelen bir hayalim vardı acaba ben bir işletme yapsam nasıl olur diye. Eşimin buralı olması beni daha da heyecanlandırdı. Eşimin ve ailemin desteğiyle bir proje hazırlamaya karar verdim. İyi bir proje hazırlayarak TKDK'ya sunduk. Onlar da projemizin gayet iyi olduğunu belirtip hibe desteği verebileceklerini açıkladılar. 2 milyon liraya burayı mal ettik ve yaklaşık 1 milyon lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak aldık. Ayrıca apartımızın çatısında yenilebilir enerjimiz var ve güneş panelleri sayesinde kendi elektriğimizi kendimiz üretmekteyiz. Apartımız 22 tane 1+1 daire şeklindedir. Gayet geniş, konforlu, ferahtır Yani geniş ailelerin de rahatlıkla tatil yapabileceği konseptedir."TKDK'DAN TURİZM YATIRIMCIINA 25 MİLYON LİRA DESTEK1 milyon liralık hibe desteği vererek Nur Tuğba Kırdağ'ın çocukluk hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, son yıllarda turizme yatırım yapmak isteyenlerin bir numaralı destekçisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama tesislerinden istediği nitelikleri taşıyacak projelere destek veren TKDK, bugüne kadar il genelinde 27'si Ilıca'da olmak üzere 55 milyon lira yatırım bedeli olan toplam 42 tesise destek verdi. Yatırım bedelinin 25 milyon lirasını hibe eden TKDK, tesislerini tamamlayan yatırımcılara 15 milyon lira ödeme yaptı. Geriye kalan 10 milyon liranın ise inşaatı devam eden diğer tesisler tamamlanmasının hemen ardından yatırımcılara ödeneceği belirtildi.