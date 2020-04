CoD: Modern Warfare Multiplayer Hafta Sonu Ücretsiz Olacak

Activision ve Infinity Ward, evde kaldığımız şu günlerde bizlere daha iyi aktiviteler sunabilmek adına harekete geçtiler. Bugün yapılan açıklama ile Call of Duty: Modern Warfare (2019) için güzel haber geldi ve oyunun multiplayer modunun hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceği açıklandı.Call of Duty: Warzone ile inanılmaz bir ivme yakalayan Activision, on milyonlarca oyuncunun karşısına ücretsiz Battle Royale oyunu ile çıkmıştı. Bununla yetinmeyen Activision, 2019 yılında piyasaya sürdüğü son Call of Duty oyununu da zaman zaman ücretsiz yapmaya başlamıştı. Bugün Activision Blog adresi üzerinden yayınlanan bir yazıyla, yeni oyuna dair müjde verildi.Activision yaptığı açıklama ile çok sevilen FPS oyununun 3 Nisan 2020 Cuma TSİ 20.00 saatlerinde başlamak üzere ücretsiz olarak oynanabileceğini belirtti. Sadece çok oyunculu tarafın ücretsiz olacağının altını çizen şirket, hafta sonu boyunca oyunun ücretsiz denenebileceğini aktardı. 6 Nisan 2020 Pazartesi TSİ 20.00 sularında ücretsiz deneme sürümünün kapatılacağı açıklanırken, bu tarihler arasında Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer'ın ücretsiz oynanabileceği kaydedilen bilgiler arasındaydı.Call of Duty: Modern Warfare nasıl ücretsiz oynanır?Oyunu hemen indirmeye başlamak için hemen aşağıda yer alan Battle.net uygulamasını indirebilirsiniz. Battle.net launcher'ı üzerinden bir hesap oluşturarak sisteme dahil olduktan sonra yapmanız gereken, belirtilen saatler arasında oyunu indirmek. Sadece multiplayer olduğu için daha düşük bir oyun boyutu ile karşılaşacağınız kesinlen, bu tarihler arasında oyunu Battle.net'ten indirdiğiniz dosyalar üzerinden rahatlıkla ücretsiz oynayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir