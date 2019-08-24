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Codefest Ankara, Türksat desteğiyle düzenlenecek

Codefest Ankara Eylül ayında ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Türksat'ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

24.08.2019 15:38 Codefest Ankara, Türksat desteğiyle düzenlenecek
Codefest Ankara Eylül ayında ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Türksat'ın desteğiyle gerçekleştirilecek. Codofest Ankara, "Bu ülkede yaşayan herkes bilgisayarı nasıl programlayacağını öğrenmeli" düşüncesiyle 3-15 yaş arası çocuklar ve gençlere 'Kodlama' ile ilgili öğretici ve eğitici zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

3-15 yaş arası çocukların kodlama öğreneceği ve bilgilerini geliştireceği Codefest Ankara, 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Erken yaşta çocuklara kodlama eğitimi verilmesi ve bu anlamda doğru yönlendirilmesi amacı taşıyan etkinliğe Türksat, 'İletişim Sponsoru' olarak destek verecek. - ANKARA

ODTÜ Teknokent, Türksat, Ankara, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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