Codevist Teknoloji İlk Global Ürününü Tanıttı

Finansal alanda çalışan şirketler için compliance süreçlerinden geçmek oldukça zahmetli. Her ülkenin farklı yaptırım listelerine erişmek, onları sorgulayacak yapıyı kurmak, sisteminizle entegre etmek ve tüm bu yapıyı güncel tutmak ise hiç bir zaman göründüğü kadar kolay olmuyor.

SANCTİON SCANNER NEDİR?

Codevist Teknoloji'nin geliştirdiği Sanction Scanner vasıtasıyla şimdilik 13 ülkenin yaptırım listelerini izleyen, raporlayan ve anlaşılması kolay bildirimlerle verileri müşterilerine ulaştıran, web ekranları ve API üzerinden sorgulama imkânı sağlayan bir yazılım ürünü. Yine siyasi nüfuz sahibi kişileri (Politically Exposed Person) de sorgulamanıza olanak veren Sanction Scanner, API desteği, web ekranları üzerinden sorgulama, çoklu kullanıcı oluşturma gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Kişi veya organizasyon bilgileri üzerinden sorgulama yapabildiğiniz Sanction Scanner aynı zamanda pasaport numarası ve yerel kimlik numaraları ile de sorgulama yapmanıza olanak sağlıyor.

HER DAİM GÜNCEL

Listeleri her daim güncel tutan Sanction Scanner uygulama üzerinde kendi kara listelerinizi ekranlar ve hazır API'ler vasıtasıyla oluşturmanıza ve yönetmenize de olanak sağlıyor. Yine uygulama üzerinden arama sonuçlarınızı raporlar olarak almanıza imkân sağlayan sanction scanner Finansal kuruluşların olası Audit ve denetimlere kanıt sunmak noktasında da KVKK ve GDPR uyumlu kanıtları da uygulama üzerinden sağlayabiliyor.

AVRUPA VE KÖRFEZ BÖLGESİ ÖNCELİĞİMİZ

Hali hazırda API desteğine ve geliştiricilere yönelik bir geliştirici portalına sahip olan ve bir çok iş koluna hitap eden Sanction Scanner,yurtiçi ve yurtdışından finans kuruluşları, para transfer şirketleri ve kripto borsalar tarafından kullanılıyor. Yaklaşık bir yıl önce yurtdışına açılma kararı alan ancak söz konusu pazarların dinamikleri dolayısıyla çok fazla ilerleyemediklerini belirten Codevist Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO 'su Fatih Coşkun, yeni listeler ve özellikler ile Sanction Scanner'ı güçlendirirken, yurtdışı müşteri sayılarını da arttırmak istediklerini ve buna yönelik hamlelerde bulunduklarını ve global pazarlar için yeni çözümler üzerine çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde global pazar için iki yeni ürün daha duyuracaklarını belirten Coşkun, Avrupa ve körfez bölgesinin önceledikleri pazarlar olduğunu belirtti.