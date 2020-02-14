Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanun Teklifi TBMM'den geçti.



Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.



Ulusal coğrafi veri paylaşımı matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacaktır.



Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili tahsil edilen tutarların yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50'si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.



Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilecek.



İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.



Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.



Değeri 5 milyon ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7,5 milyon lira için 7 bin 500 TL, 7,5 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.



Kıyıların kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamaz. Ancak kıyının kayalık karakter gösterdiği veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği bu alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde genişliği üç metreye geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskele yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA