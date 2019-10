Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 16 Ekim 'de Erzurum'da gerçekleştirilecek

16-20 Ekim 2019 tarihinde Erzurum 'da gerçekleştirilecek olan Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" de gerçekleştirilecek.Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan, Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler Fuarı kapsamında Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesi" gerçekleştirilecek.Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler Fuarı ve Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da iştirak edeceğini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgemiz için bir ilk olan Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ve "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni şehrimizde gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek "Bu yıl birincisini gerçekleştireceğimiz Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına, TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu 'nu da davet ettik. Sağ olsun değerli Başkanımız bizleri kırmayarak davetimize icabet edeceklerini açıkladılar. Kendileri fuar kapsamında "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni de yapmayı teklif etti. Bizlerde memnuniyetle karşıladık. İlimizde böylesine güzel bir organizasyonun yapılacak olmasından dolayı TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Başkan Oral "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne Doğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren Coğrafi İşaret Belgesi bulunan ulusal ve yerel tüm firma ve kurumları davet ettik. Bilindiği üzere farklı iklim ve özellikleri ile bereketli topraklara sahip olan ülkemizde her ilin, hatta her ilçenin kendine has lezzetleri, ürünleri var. Bu ürünlerin kıymetini bilip gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz, "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"n de de bu konuları ele almayı planlamaktayız. Coğrafi işaretli ürünler konusunda kısa zamanda hızlı yol alacağımıza da olan inancım sonsuzdur. Bu anlamda Ülkemizin değerlerini ve hak ettiği itibarı korumakta en büyük görevimizdir" şeklinde konuştu.Öte yandan "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesi "kapsamında zirveye katılan ulusal ve yerel firmaların bir araya gelerek, ikili görüşme fırsatı da yakalayacakları ifade edildi. - ERZURUM