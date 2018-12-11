Coıny ve Prof.Dr. Emre Alkin Webrazzi Fintech 2018'de Dijital Parayı Konuşacak

Dijital varlıkların alım-satımı, depolanması, yönetilmesi ve ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için en kolay, en hızlı ve en güvenilir ürünleri üreten Coiny, Webrazzi Fintech 2018 sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Günümüzün yeni finansal teknolojileri ve öne çıkan tüm başlıklarının masaya yatırılacağı Webrazzi Fintech 2018, 12 Aralık günü Wyndham Grand İstanbul'da düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm finansal teknoloji girişimlerinin katılacağı konferansta Coiny de yerini alacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'Kripto Para Dünyasında Sırada Ne Var?' başlıklı oturumda Webrazzi Kurucusu& CEO'su Arda Kutsal moderatörlüğünde Coiny CEO'su Ayberk Kuday ve Ekonomist & Yazar Prof. Dr. Emre Alkin, dijital para dünyasında yaşanacak yeni gelişmeleri ele alacak. Konuyla ilgili konuşan Kuday, "2018 yılı dijital varlıkların büyük kitleler tarafından duyulduğu bir yıl oldu. Yılın başında dijital varlıklar tüm zamanların rekorunu kırarken, dijital varlık almak isteyen kullanıcıların sayısı ise sürekli bir artış gösterdi. 2019'a çok kısa bir zaman kala Webrazzi Fintech gibi çok önemli bir etkinlikte, Prof. Dr. Emre Alkin'le birlikte dijital para dünyasında yaşanacak yeni gelişmeleri konuşacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.