Çok Daha Güçlü Bir İstihdam Rakamına Doğru İlerliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mart ayının ilk 15 gününe baktık, tüm Türkiye'deki istihdam rakamları martta şubattan daha iyi bir şekilde ciddi bir artış göstermeye başlamış. Hele nisan, mayıs, haziran, mevsim ve ekonomideki bu sürecin ortadan kalkmasıyla çok daha güçlü bir istihdam rakamına doğru ilerliyoruz." dedi.Albayrak, şehir merkezindeki bir otelde organize edilen, "Adım Adım Ekonomi" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamaya başladığı ilave istihdam teşviklerine değindi.Albayrak, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şubat ayında da bakanlar olarak iki toplantı yaptıklarını ve bu toplantıda bütün iş dünyasının taleplerini aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Şu destek, bu destek, SGK prim desteği, asgari çalışma desteği… Hatta ve hatta maaş desteğine kadar, birçok destek işte. Biz dedik ki 'hay hay, devlet olarak bütün bu desteklerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.' Yönetmelik, düzenleme teşvikin ötesinde hatta Meclisten yeni yasal düzenlemeyi de geçirerek şubat ayında bu adımları attık ve bu adımların karşılığı olarak iş dünyamız da taahhütte bulundu. Dedi ki 'Bu destekler olsun', her il teker teker taahhütte bulundu. Trabzon ne kadar? Trabzon yaklaşık 10 binlik istihdam artışı noktasında taahhütte bulundu. Tüm Türkiye'de sektörlerin çatı kuruluşu olan TOBB camiası bunların hayata geçmesi noktasında, bu adımlar atılırsa 81 vilayet 2,5 milyon istihdam sözü ortaya koydu. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik ve bu adımları attık. Şimdi iş dünyası, Çalışma Bakanımız açıklayacak ben buradan açıklamayayım ama özellikle en kötü dönem dediğimiz aralık, ocağa rağmen bu adımlarla birlikte şubat ayında istihdamda kaç yüz bin etkisi olduğunu yakında duyacağız, pozitif bir etkiyi görüyoruz. Mart ayının ilk 15 gününe baktık, tüm Türkiye'deki istihdam rakamları martta şubattan daha iyi bir şekilde ciddi bir artış göstermeye başlamış. Hele nisan, mayıs, haziran, mevsim ve ekonomideki bu sürecin ortadan kalkmasıyla çok daha güçlü bir istihdam rakamına doğru ilerliyoruz.""En kötü geride kaldı"Gerek esnafa gerek KOBİ'lere 60 milyar liranın üzerinde 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ciddi bir finansman ortaya koyduklarını kaydeden Albayrak, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize özellikle doğal gazda yüzde 10'luk bir indirimle maliyet alanında da BOTAŞ'ın büyük bir yük yüklenerek önemli bir katkı sağladık." diye konuştu.Albayrak, faizlerdeki iyileşmelerin daha iyi bir noktaya geleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Verdiğimiz kredilerin yanında işletme kredilerinde de yüzde 20'nin altını gördük. Biz her süreçte eski bir reel sektör çalışanı olarak, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde çünkü ülkemizin başında sonuç odaklı, netice odaklı, icraatçı bir Cumhurbaşkanı var, ne kadar sonuç odaklı olduğunu tüm Türkiye görüyor zaten. 'O öyle dedi, bu böyle dedi' yok. Hemen sonuç, hemen netice yani orta sahada top dolaştırmıyor, topu veriyorsunuz, dikine oynuyor Trabzon gibi, gol atmaya gidiyor. Bu anlamda da yeni dönemde de özellikle bu yeni sistemin etkisiyle, katma değerli iş üreten reel sektörümüzün güçlü şekilde yanında olmaya devam edeceğiz ve inşallah ikinci çeyrekle birlikte bu iyileşmeler, sanayi, istihdam anlamında çok daha pozitif gelişmeleri göreceğiz. En kötü geride kaldı."Ağustos ayında yaşadıkları tüm bu saldırıların üstesinden geldiklerini, Türkiye'ye "Bu virajı dönemez" denildiği bir dönemde çok zorlu bir sürecin üstesinden milletle birlikte geldiklerini tüm uluslararası objektif kurum ve kuruluşların teyit ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Yurt dışına gittiğiniz her yerde böyle bir şaşkınlık var, 'Bunlar 2-3 seneden aşağıya toparlanamaz, Türkiye 4 çeyrek değil çok daha üzerinde küçülür, Türkiye şöyle olur, böyle olur' diyenlerin ağzına lafı tıkayacak bir performansla Türkiye çok hızlı bir refleks gösterdi. İşte Türkiye'nin tüm bu ortaya koyduğu başarılı performansa rağmen, biz yeni başladık. Ben onu diyorum, bugün dünden, yarın da bugünden iyi olacak. Tüm bunlara rağmen hepimizin malumu, içeride hala bu dediğimiz algıdaki birileri, özellikle seçim odaklı bir yaklaşım ama işte görüyorsunuz seçim algısı. Hep seçimin ertesi günü hayat devam ediyor birilerine." diye konuştu."Birileri hayal kuruyor"Albayrak, "Ben Ankara'ya gelene kadar şu sözün gerçekliğini yakından müşahede etmemiştim." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şöyle bir laf var, 'Yalandan kim ölmüş.' Ne zaman Ankara'ya gittim, bir baktım ki bayağı insan yaşıyor, bunlar ölmediyse bu laf doğru demek ki yani. Onun için biz söylemden çok eyleme, icraata bakacağız ve bu çerçevede dünkü Trabzon, bugünkü Trabzon, dünkü Türkiye, bugünkü Türkiye ve yarının Türkiye'si ve Trabzon'u noktasında bu duruşu ortaya koyacağız. Birileri hayal kuruyor, 17 yıldır kuruyor, son 5 senede yaşananlar ortada, bölgemiz, coğrafyamız ortada. Saddam Hüseyin diye biri vardı, hatırlıyor muyuz? Hafız Esad vardı, o öldü oğlu geldi, Suriye'nin durumu ortada, izliyor muyuz?"Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çeken Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Birilerinin son 5 yıldır tüm bu operasyonuna rağmen ama sosyal olaylar ama ekonomik olaylar ama terör olayları ama savaş bütün bu operasyonlara rağmen teker teker dominonun taşlarının yıkıldığı bir iklimde birileri hayretle Türkiye'yi izliyor. 'Bunlar' diyor, 'Hacı yatmaz gibi, vuruyoruz, vuruyoruz, bir daha kalkıyor ve her kalktığında daha da güçlenerek kalkıyor.' En basit örnek iki tweet arasındaki fark, bir ağustostaki tweete bakın, bir de ocak ayındaki tweete bakın. İki tweetin etkisinin Türkiye ekonomisine ne şekilde yansıdığına bakın, bir de boş konuşanlara bakın, onları üzmeye devam edeceğiz. Tıpkı 17 yıldır birinci derdi bu milletin işini, aşını büyütmek ve tüm bu küresel krizleri nasıl güçlü şekilde atlatarak ağustostaki spekülatif saldırıların nasıl üstesinden geldiysek bir kez daha o birilerini her anlamda hem ülkenin birliği ve beraberliği hem ekonomi, güç ve istikrarı noktasında hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle nisan ayından itibaren çok daha güçlü bir ekonomik reform ve politika sürecini devreye alarak ekonomideki altyapımızı çok daha güçlendireceğiz. Tüm göstergelerde çok net söylüyorum, çok daha iyi bir hedeflenenden, yeni bir 2019 yılı ortaya koyacağız. Kolay değil, tüm bunca saldırılara bunca algı operasyonlarına 'O olacak, bu olacak' saldırılarına rağmen, yalanları boşa çıkınca, hayal ettikleri gerçek farklı çıkınca, işte ne diyoruz karamsarlık pompalanma sürecine yürüyecekler.""'Güçlü Türkiye' diyoruz, birileri rahatsız oluyor bundan"Albayrak, FETÖ'nün yerel seçimlere yönelik yaratmaya çalıştığı algı operasyonuna ilişkin de düşüncelerini paylaşarak, şunları kaydetti:"Hele de malum kanallar üzerinden yapanlar 31 Mart'ta bu kirli siyaseti bir kez daha milletimizin huzurunda ortaya koyanlar inşallah gerekli tokadı yiyecek ve 1 Nisan sabahı kalktıklarında her seçim sonrası başarısızlıklarını örtmek için uydurdukları bahaneler Allah'ın izniyle artık tutmayacak. Türkiye artık yalan, iftira ve istismar siyasetini tarihe kavuşturmak zorunda. Bizler 1 Nisan'dan itibaren gündemin birinci maddesinin ekonomi olduğu, önünde milletimize hizmet için kesintisiz 4,5 senenin olduğu bir hükümet olarak ilk günkü aşk ve heyecanla bir kez daha 'Bismillah' diyerek yola başlayacağız. Bir kez daha milletimizin işini büyütmek için 'Bismillah' diyerek yola koyulacağız. Bir kez daha milletimizin aşını büyütmek için 'Bismillah' diyerek yola koyulacağız.""Güçlü Türkiye' diyoruz, birileri rahatsız oluyor bundan." ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:"Bir ülke, 82 milyon ülkenin vatandaşı bir ülkenin gelişmesinden, daha da güçlenmesinden niye rahatsız olur? Bu şey gibi 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz ya birileri bundan rahatsız oluyor. Kandil'in açıklamalarından rahatsız olmuyor, şehitlerimizin cenazelerinden rahatsız olmuyor, birileriyle yan yana yürümekten rahatsız olmuyor, bunlardan rahatsız oluyor. Yurt dışında şehit olanlara mevlit okuttuğunuz kadar ülkemizde şehit olan Mehmetçiklerimize de ama Trabzon ama Konya ama Denizli eşrafından, bunlara da samimiyetle yaklaşmamız lazım, ayrımcılık yok.Bak Kandil'in açıklamalarına, bak Pensilvanya'nın açıklamalarına, gör bakalım kim kiminle kol kola yürüyor. Bu millet salak değil, bu toplum saf değil, hele Karadeniz insanımız çok akıllı, zeki, leb demeden leblebi de değil, leb demeden bütün kuruyemiş dükkanını sayacak kadar kıvrak zekası da var, aklı da var. Onun için yine bir kez daha büyük ve güçlü Türkiye idealine atılacak tüm bu güçlü adımlar için yine 'Bismillah' diyerek yola koyulacağız. Cenabıallah niyetlerimizi, kalplerimizi biliyor. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır inşallah."Albayrak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun, "Bankaların Trabzon'daki KOBİ'lere sunduğu kredi miktarının artırılması" talebi ile ilgili de, "Bankalar Birliğimizle konuştuk, özellikle şimdi sadece ilk iki bankamızdan 70 milyonluk limiti iki katına çıkarıyoruz, 140 milyon liralık limitin şimdi onayını söyledim arkadaşlara, Trabzon'a tahsis ediyoruz. Toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, gazeteci-yazar Sadık Albayrak, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.