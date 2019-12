"Çok Daha Güzel İşler Başaracağız"

"Yeter ki talep eden kursiyerlerimiz olsun. İnşallah çok daha güzel işleri burada başaracağız. Kendimizi sürekli gelişmeye ve yenilenmeye adadık" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin sanat ve meslek eğitimi alanlarında sunduğu hizmetle önemli merkezlerinden biri olan İNESMEK'te eğitim sürüyor. Binlerce vatandaşın eğitim aldığı merkezde 40 usta öğretici ile 30 ayrı branşta 68 farklı grupla eğitimler devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve bazı meclis üyeleriyle kursları ziyaret etti.

YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kurs ziyaretleri sırasında kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden Başkan Taban, yapılan çalışmaları da yakından inceleme ve yapım aşamasına şahit olma fırsatı buldu.

HEM HOBİ HEM EKONOMİK DEĞER

Kurs ziyaretleri sırasında bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurs Merkezimizde kursiyerlerimizi ve yöneticilerimizi ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi İNESMEK şehrimizde çok değerli bir konumda. İnsan hayatına değer katan, değer yaratan bir durumda. Bizler de bu kurs merkezlerini daha nasıl geliştiririz konusunu sürekli olarak irdeleyen durumdayız. Tabi yeni dönemle birlikte bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Burada yönetici arkadaşlarımızın yapmış olduğu organizasyonlarda daha etkin, daha nitelikli, daha verimli işler çıkması adına kursiyerlerimizin de görüş ve taleplerini, geri bildirimlerini alarak burada güzel işler çıkmasını arzu ediyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü kursu açarak insan hayatında bir fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Az önce gördünüz, ahşap oyma ve kakma sınıfına girdik. Ağacın ve ona değer katan ustaların sıcaklığını hissettik. Yine aynı şekilde mefruşat bölümüne girdik. Hanımefendilerin çalışmalarını bizzat yerinde gördük. Bunlar tabi kişilerin gelişimlerine katkı sunduğu gibi ekonomik bir değer de kazanıyor. Ekonomik değer olması durumunda aile bütçesine de katkı oluşturuyor. Beraberinde bir hatıra olarak da, sosyal fayda olarak da değerlendirilebilir bu çalışmalar" dedi.

30 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Bu sene 3 bin civarında ön kayıt aldıklarını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Yaklaşık 40 civarında usta öğreticimizle birlikte 30 ayrı branşta 68 grup oluşturarak faaliyetlerimize hızlı şekilde başladık. Talep olan her kursu açabiliyoruz. Yeter ki talep eden kursiyerlerimiz olsun. Tabi bizler de bugün ve geleceğe dair fayda sağlayacak olan kursları biz de önden geliştirerek bunu da yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz geçmişte robotik kodlama ve ardunio tarzı kursları da açmaya çalışmıştık öğrencilerimizi cezbetsin diye. İnşallah çok daha güzel işleri burada başaracağız. Kendimizi sürekli gelişmeye ve yenilenmeye adadık. Her türlü fikri, eleştiriyi, öneriyi, geri bildirimi alıyoruz değerlendiriyoruz ve bu düşünce yapısıyla çalışıyoruz. Çünkü değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişiyor ve dönüşüyor. Bizim de daha zinde kalabilmemiz adına bunları yapmamız lazım."