Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" diyen öğretmenlerden karantinadaki mahalleliye yardım eli

Konya'nın Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında karantinaya alınan Esence Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" diyerek yardım eli uzattı.

08.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:22
Konya 'nın Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında karantinaya alınan Esence Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" diyerek yardım eli uzattı.
Esence Mahallesi'ndeki Aşağı Esence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" yaklaşımıyla mahalledeki ihtiyaç sahipleri için bir araya geldi.
Kendi aralarında para toplayan idareci ve öğretmenler, daha sonra çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 80 yardım kolisi oluşturdu.
Salgını kapsamında halen okulları kapalı olan ve Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden öğretmenler, mahalle girişine getirdikleri kolileri kontrol noktasındaki jandarma ekiplerine teslim etti.
Yardım kolilerinin üzerindeki Hazreti Mevlana'nın; "Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı" sözleri ile "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde. Aşağı Esence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri" yazısı görenleri duygulandırdı.
Yardım kolilerinin muhtarlık aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Esence, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde' diyen öğretmenlerden karantinadaki mahalleliye yardım eli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti - Haber 13:52: Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu oldu - Haber 13:52: Kütahya'da bir köye daha karantina alındı - Haber 13:52: Konya'da diyaliz hastalarının ulaşım sorununu belediye çözdü - Haber 13:52: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber