Çok Farklı Değiliz, Çok Sesliyiz

Otizmli ve diğer farklı gelişimsel özellikteki çocuklarımızın haftalarca hazırlandıkları bu konserde konuşan ÖÇED Yönetim Kurulu başkanı Parin Yakupyan "Bu birliktelik bizim için çok kıymetli. Bugün burada kötü örnekleri paylaşmak istemiyoruz ama hepimiz biliyoruz ki, çocuklarımız okullarda, avmlerde, oyun alanlarında, sinemalarda, restoranlarda ve daha pek çok yerde istenmiyorlar," dedi. Sözlerine "Bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz," diyerek devam eden Yakupyan "Bu ayrımcılıklar yapılırken biz burada birlikte çok güzel şeyler yapabildiğimizi göstermek istedik. Koromuz sadece özel çocuklardan oluşmuyor. İçlerinde tipik gelişen çocuklarımız da var. Hepsine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimiz diğerimizden farklıyız. Hiçbirimiz bir başkasına benzemiyoruz. Önemli olan burada farklılıklarımız ile bir şeyler başarabilmek. Biz bugün burada bunu yapıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz," dedi.

Trump Alışveriş Merkezi B 3 katındaki sahnede "Hayat Bayram Olsa" ve "Sev Kardeşim" gibi sevilen şarkıları söyleyen çocuklar yoğun ilgi ile karşılaştı.

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED)

ÖÇED 2014 tarihinde kurulmuş kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan sosyal gelişim ve eğitim derneğidir. Özel gereksinimli tüm bireylerin, erken dönemde tanısının konulması ve eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmeyi, bu alanda dünya standartlarını yakalamak için çaba göstermeyi hedefler. Tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bilinçli kamuoyu oluşturulması konularında faaliyetlerini sürdürür.