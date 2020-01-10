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Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor

Bu yıl 18.'si gerçekleştirilen "Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'" önceki akşam Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

10.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:09Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor

Öğrenci oyları ile seçilen ve birçok davetlinin katıldığı tören birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

2019 yılının "En Beğenilen Show Programı" ödülünün sahibi "Çok Güzel Hareketler 2" oldu. Ödülü almak üzere geceye BKM oyuncularından Edanur Hancı ve Batuhan Soyaslan katıldı. Bülent Parlak'ın "Çok Güzel Hareketler Bunlar"da oynadığı zamanlardaki anılarından söz etmesiyle renklenen anlarda Batuhan Soyaslan, yıldızlılara bu ödülü onlara layık gördükleri için teşekkür etti.

Ekibin provada olduğu için katılamadığını belirten ikili, ödülü Yılmaz Erdoğan ve tüm ekip adına aldığını belirtti.


Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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