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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Murat Eken, uzun bir süreden sonra koltuk değnekleriyle görüntülendi.

24.07.2019 09:54
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

2008'de başlayan ve 2011 yılında sona eren skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Murat Eken, uzun süren sessizliğinin ardından koltuk değneğiyle görüntülendi.

KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN DESTEK ALIP YÜRÜYORDU

Program sonrası sesi soluğu çıkmayan isimlerden Murat Eken, Önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Eken'in, koltuk değneklerinden destek alıp yürüdüğü görüldü.

BİR AY SONRA KOLTUK DEĞNEKLERİNİ ATACAK

Geçtiğimiz aylarda bir sahne esnasında topuk bileğini kıran oyuncunun ayağındaki alçıyı çıkardığı ancak henüz tam olarak iyileşmediği için değnekleri kullandığı öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Eken, değnekleri de bir aya atacağını belirtti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

Murat Eken, Magazin

YORUMLAR (2)
ASABİ: ASGARİ ÜCRETİN 2020 LİRA OLDUĞU ÜLKEMİZDE KAMU SEKTÖRÜNDE DAHA YÜKSEK MAAŞ VE SOSYAL HAKLARLA ÇALIŞAN İŞÇİ VE MEMURLAR GEÇİNEMİYORUZ DİYE AĞLIYORLAR SİZ GEÇİNEMİYORSANIZ ÖZEL SEKTÖRDEKİ GARİBANLAR NE YAPSIN ZATEN BU MİLLETİN ÖDEDİĞİ YÜKSEK VERGİLERLE ANASI AĞLIYOR SİYASETÇİ, MİLLETVEKİLİ KAMU ÇALIŞANLARI MİLLETİN SIRTINA ASALAK GİBİ YAPIŞMIŞ VER, VER, VER GÖZLERİ DOMUYOR. TOPRAK DOYURSUN ONLARI ARTIK YETER DÜŞÜN SIRTIMIZDAN
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UYSAL.: Yaptığın yorum haberle çok alakalı olmuş tebrik ediyorum.
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