Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi

2008'de başlayan ve 2011 yılında sona eren skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Murat Eken, uzun süren sessizliğinin ardından koltuk değneğiyle görüntülendi.

KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN DESTEK ALIP YÜRÜYORDU

Program sonrası sesi soluğu çıkmayan isimlerden Murat Eken, Önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Eken'in, koltuk değneklerinden destek alıp yürüdüğü görüldü.

BİR AY SONRA KOLTUK DEĞNEKLERİNİ ATACAK

Geçtiğimiz aylarda bir sahne esnasında topuk bileğini kıran oyuncunun ayağındaki alçıyı çıkardığı ancak henüz tam olarak iyileşmediği için değnekleri kullandığı öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Eken, değnekleri de bir aya atacağını belirtti.