"Çok Güzel" sergisi popüler kültürü sorguluyor

Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki, Aslı Işıksal ve Ardan Özmenoğlu'nun farklı disiplinlerdeki üretimlerinden oluşan "Çok Güzel" sergisi, ziyaretçilerini bekliyor.

KRANK Art Gallery'de 20 Ocak'a kadar izlenebilecek sergide, "sanat yapıtı" ile "popüler kültür imgesi" tartışmaya açılıyor.

Sergide Zafer Akşit'in mekanik bir yerleştirmesi, Kezban Arca Batıbeki'nin karışık teknikle yapılmış iki boyutlu bir tuvali yer alıyor.

Aslı Işıksal'ın sıkıştırılmış seramik tozuyla hazırladığı heykel-yerleştirme eserlerinin bulunduğu sergide, Ardan Özmenoğlu'nun ise postitler üzerine yaptığı serigrafi baskıları ve neon eseri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Melike Bayık, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, popüler kültürün bugün hayatın her noktasında olduğunu savunarak, "Gün geçtikçe değişen dünya ve standart algı kalıplarının farklılaşması ve kabulü popüler kültür imgesinin dönüşümünü ortaya koyuyor. Bir zamanlar çirkin ve estetik olarak değerlendirilmeyen ya da aynı anda birbiriyle ilişkiye geçemeyecek şekilde kurgulanan dolayısıyla yan yana gelince yapay bir öngörü sunacak olan 'şeyler' bugün yan yana çok rahatlıkla gelebiliyor." dedi.

Bayık, bu anlamda daha önceleri estetik sayılmayanın bugün popülerleşmiş bir estetik olarak ortaya konulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Estetik algı ve beğeni oldukça öznel bir durum. Burada sorulabilecek yegane konu toplumsal bellekteki genel algı. Popüler kültür toplumsal hafızayı nasıl ve ne yönde şekillendiriyor, değişim içindeki imgeler bütünü bunun içinde nasıl izleniyor? İşte tam da bu noktada bu sergi devreye girdi. Sergide yer alan sanatçıların da konuya farklı açılardan bakarak kitsch ve popüler kültür, içi boşaltılmış kavram ve formlar üzerinden şekillendirdiği mesele. Dolayısıyla sergi içi dolu ya da boş olarak varlık gösteren kültleşmiş ya da sıradan olanın kendi içindeki tutarlı ya da tutarsız popüler kültür imgesi versiyonunu sorguluyor."

"Geçmişte absürt karşılanan bir konu bugün popüler bir kültür imgesine dönüşmüş olabiliyor"

Çok kültürlü ve çok yönlü toplumların bugün artık iç içe yaşadığını anlatan Bayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1980'ler, 1990'lar ve sonrasında gelen çağ her on yılda bir kendi içinde ciddi kültürel sentezleri barındırıyor. Bu bakımdan sosyal ve kültürel bir hafızanın katmanlarını oluşturuyor. Bunca bilgi ve yaşam kodu üst üste gelirken kültürel, estetiksel meselelerin değişimi aynı hızda gerçekleşiyor. Kitsc ve popüler kültür olarak nitelediğimiz konu çağın içinde, çağın kendi hızından beslenen ve yürüyen bir olgu. Dolayısıyla biz buna 'remix kültürü' diyoruz. Birçok şeyin iç içe geçtiği, bugünün referansını oluşturan, kültürlerarası ve yaşamsal bütünlükler içinde bir varsayım olarak bahsediyoruz remix kültüründen. Eklektik olan birçok parça yan yana gelebiliyor ve bu artık garipsenmiyor ve kabul görüyor. İşte tam da bu açıdan zaten geçmişte absürt karşılanan bir konu bugün popüler bir kültür imgesine dönüşmüş olabiliyor ve aynı anda geçmişte normal olan bir şey bugün kitsch bir imge olarak adlandırılabiliyor."

Melike Bayık, sergide eserleri yer alan sanatçıların birbirinden farklı disiplinlerde çalıştığını aktararak, Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki, Ardan Özmenoğlu ve Aslı Işıksal'ın güç bir konunun tartışma noktalarını aydınlatan eserler sunduğunu dile getirdi.

