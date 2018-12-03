Rezan Teyze ile beraber ev alışverişi için 2 gün boyunca Ikea ve Mudo'yu gezdik. Çoğu ihtiyacımızı bulabildik. Çok beğendiğim ama evin herhangi bir yerine koyabileceğimi düşünmediğim şeyler de oldu.?? Ev turu videosu yaparsam neleri görmek ya da duymak istersiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. ??
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03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09