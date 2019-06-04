Çok konuşulacak iddia! Kenan Doğulu Beren Saat'i aldattı

Beren Saat'in dün Instagram'da, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için yazdığı notta ihanet iması göze çarpmıştı. Oyuncu, aşkla bağlandığı eşinin masumiyetini kaybettiğini belirterek. "Boşanmak işin en kolay tarafı" diyen Beren Saat'in "Güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok" ihanet imalarında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

KONSER SONRASI OTELDE KALIYOR

2. Sayfa'nın haberine göre ünlü çift hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kenan Doğulu, konser verdiği bir gecenin çıkışında evine gitmek yerine, Zincirlikuyu'da ki bir otele gidiyor. Bu olay eşi Beren Saat'in kulağına gidiyor ve Saat, sinir krizi geçiriyor.

AYRI EVE TAŞINDI

O saatten sonra evlerini ayıran çift, ilişkilerini toparlamakta çok zorlanıyor. Kenan Doğulu, bu evliliğin bitmemesi için çırpınırken, Saat durumu uzun süre kabullenmeye çalışıyor... Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlenmeden önce yaptığı çapkınlıklara devam mı etti? sorusu uzun süre konuşulacak gibi duruyor.