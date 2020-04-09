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Çok sayıda evsiz alt geçitte yan yana yatarken fotoğraflandı

KORONAVİRÜS salgınına rağmen barınma yerlerine gitmeyi kabul etmeyen çok sayıda evsiz hala sokaklarda kalıyor.

09.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:59
Çok sayıda evsiz alt geçitte yan yana yatarken fotoğraflandı
KORONAVİRÜS salgınına rağmen barınma yerlerine gitmeyi kabul etmeyen çok sayıda evsiz hala sokaklarda kalıyor.

Türkiye genelinde koronavirüs sebebiyle geniş kapsamlı tedbirleri alınıyor. Evsizlerin barınması için de bir çok önlem alındı.  Ancak bazı evsizler barınma yerlerinde kalmak istemiyor. Fatih 'te bulunan Haşim İşcan Geçidi'nin altında yatan çok sayıda evsiz kameralara yansıdı.

Alt geçit altında kalan bir evsiz, "Barınma evine gitmedim. Valilik bize 300 lira para veriyor. Ancak bakımevleri büyükşehir belediyesinin kontrolünde. Bakım evlerinde sosyal mesafe de yok. Hepimiz dip dibeyiz. Burada daha iyi herkes belirli bir sosyal mesafede yatıyor" diye konuştu. 20 yaş altında olduğunu belirten bir evsiz de, "Benim dışarı çıkmam da yasak 20 yaş altında olduğum için. Ben de geldim burada kalıyorum" dedi. Bir başka evsiz ise, "Konuk evi ya da otel olursa giderim. Dezenfekte ediyorlar en azında oraları." dedi.

Haşim İşcan Geçidi'ne polislerin gelmesiyle birlikte bazı evsizler toparlanarak buradan ayrıldı. 20 yaş altı olduğu tespit edilen evsiz ise ekipler tarafından götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Haşim İşcan, Türkiye, Fatih, Güncel
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