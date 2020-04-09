Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:24
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe 'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü. ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Haberler
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
90 bin mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeye karşı çıktı:İlke yok, gizli af var Haberler
90 bin mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeye karşı çıktı:İlke yok, gizli af var
Haberler ›› Güncel ››ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek - Haber 13:49: Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar - Haber 13:49: Karacabey, can dostları unutmuyor - Haber 13:48: Başkan Kayda'dan sağlıkçılara mektup - Haber 13:48: Tomarza Belediye Başkanı Şahin, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi - Haber 13:25: İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum - Haber 13:23: Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber