Haberler » Yerel » Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. - Haber

Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

11.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:16
Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi... Kıran-5 Operasyonunda teröristlerin Muş'taki sığınakları böyle görüntülendi
Terör örgütüne ait 17 sığınak ve depo imha edildi
MUŞ - Muş, Diyarbakır ve Bingöl'de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 17 sığınak ve 1 deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında icra edilen Kıran-5 Operasyonu Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 adet sığınak, 1 adet depo ve toprağa gömülü 23 adet jelikan bidon içerisinde; 250 kilogram amonyum nitrat, 130 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet çift göz gece görüş dürbünü, 2 adet kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet eyp yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 adet eyp düzeneği, 1 adet el dürbünü, 12 adet tüp, 1 adet patlamamış mühimmat, 1 adet 0,9 kw jenaratör, 4 adet akü, 395 adet eşitli ebatlarda pil, 1 adet rüzgar ölçme cihazı, 15 adet şemsiye 280 metre kablo, 1 adet hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 adet örgütsel doküman, 1 adet cep telefonu, 709 adet diğer muhtelif yaşam-giyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paket-ampul antibiyotik ilaç, 91 paket-ampul ağrı kesici ilaç, 196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi-ameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
22:18 Sat komandoları indikleri gemideki terör unsurlarını temizledi.
21:15 Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
21:07 Cevriye nine, azmi ile örnek oluyor
20:51 Mamaklı çocuklar "Mevlid-i Nebi" programıyla Hz. Muhammed'in(s.a.v) hayatını öğrendi
20:51 Ankara Büyükşehir Belediyesinden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine destek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:47:20