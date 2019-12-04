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Çok sayıda suçtan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.

04.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:39
'de, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hükümlü M.A. (33) ve S.K'nin (36) kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, Karabük Cezaevi'nden 3 yıl önce firar ettikten sonra Kocaeli, , Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve 'da karıştığı "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme" suçlarından 27 yıl 8 ay hüküm giyen M.A'yı (33), sigortasız çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.
Ekipler, 60 ayrı güvenlik kamerasının görüntüleri ile teknik ve fiziki takiple de aranan hükümlü S.K'nin bir arkadaşının adına kayıtlı otomobili kullandığını belirledi.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'da "Hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, silahla yağma, fuhuş, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme" suçlarından 24 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.K'nin (36) ise Turan Güneş Caddesi'nde bir otomobilde bulunduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin polise sahte kimlik beyan ettiği öğrenildi.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çok sayıda suçtan aranan 2 hükümlü yakalandı

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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