Haberler » Güncel » Çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haber

Çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:38Çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı
'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri, "silahlı gasp", "adam kaçırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama kararı bulunan şüphelinin, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokakta ticari bir taksinin içinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki ticari taksi içinde bulunan O.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde
14:12 Sarıyer'de yolları su bastı
14:12 Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
14:08 Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu
14:06 Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
29.11.2019 14:13:46