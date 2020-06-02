Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

02.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:08
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda arasında Roma, Bizans, Osmanlı ve Lidya'nın da yer aldığı çeşitli dönemlere ait el yazması kitap, 33 altın, gümüş ve bronz sikke, 10 yüzük, 23 küpe, 4 metal mühür, 2 kolye ucu, topraktan yapılmış pipo, insan figürlü bronz heykel başı ve taş ikonu ele geçirildi.
Mardin Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, ele geçirilenlerin tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi. Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Midyat, Güncel, Haber

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