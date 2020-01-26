Haberler » Güncel » Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu - Haber

Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

26.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:15
, ve 'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı.
Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt depoları donan birçok tır çalışmadı. Sürücüler tırları çalıştırmak için yakıt depolarına sıcak su döktü, depoların altında ateş yaktı.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.
Tır sürücüsü Mehmet Polat, havaların çok soğuk olduğunu, depoların altında ateş yakarak araçlarını çalıştırabildiklerini söyledi.
Tunceli
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar ve tipi, mahalle ve köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Koyungölü, Konaklar, Paşadüzü, Burnak ve Gözeler köyünde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu

Tunceli, Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23  Emre'nin öldürüldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
13:19  Manisa Büyükşehir Belediyesinin yardım tırı Sivrice'ye ulaştı
13:19  Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Elazığ'a yardım eli
13:22  KILIÇDAROĞLU: DEPREME KARŞI ÖNLEM ALMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ (1)
13:22  Kayseri'de sıfırın altında 2 derecede gölette yüzdüler
26.01.2020 13:25:31