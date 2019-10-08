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Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut hakkında suç duyurusu

Sosyal medyada Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

08.10.2019 20:30

Mehmet Adıgüzel, şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. İhtarnamenin Fatih Bulut'a ulaştığını ancak bir uzlaşma ortamı olmadığını iddia eden Adıgüzel, avukatı Mehmet Pekmezi aracılığıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Adıgüzel

GÖRÜŞMEMİZE OLUMLU YANIT VERMEDİLER

Fatih Bulut'a ulaşamadığını söyleyen Mehmet Adıgüzel, "Yanında yer alan başka birisi telefonuma bakıyor ve bizi oyalıyor. Yetkili mercilere gerekli şikayetleri yaptık. Fatih Bulut ile görüşmek istedik. Görüşmemize olumlu yanıt vermediler. İhtar gönderdik, ona rağmen çalışmalarına devam ettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan da sonuç alamazsak 1 milyon TL'lik tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Tazminat davasından da sonuç alamazsak yaptığı eserlerle ilgili tedbir kararı isteyeceğiz" dedi.

"1 MİLYON TL TALEP EDECEĞİZ"

Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci ise, "Daha önce ihtarname çektik. Bu ihtarnameye cevap verildi. Ancak her hangi bir olumlu anlaşma olmadı. Biz de bunun üzerine Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Cevap gelmediği takdirde maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava hazırlığındayız. 1 milyon TL talep edeceğiz. Anlaşma ortamı bekliyoruz. Ayrıca, mahkeme ve savcılıktan bir tedbir kararı uygulanmasını da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut hakkında suç duyurusu

Mehmet Adıgüzel, Fatih Bulut, Magazin

YORUMLAR(6)
TAKAVİT:hani ozanin biriylen anlasdi ya akbabalar lesi gorunce basina ususurya toplanirlar hemen
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ADINIZI YAZIN:sanatçı diye iki kelimeyi bir araya getirmesini bilmeyen adamları, dinleyip adam yerine koyarsanız çok görürsünüz böyle karakterleri, Neşet ertaş gibi adamlardır asıl sanatçılar. . .
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FERHAT:sura bak ya konuşmayı bilmeyen adamlar para içerisinde yüzüyor
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PARANAUE PARANAUE PARANA:Adalet yok çünkü.
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HİLMİ KANBER:adamın şarkısı tutunca hemen leş kargası mısalı etrafına uçuşmalar başladı. şimdiye kadar neredeydınız aklınıza şimdimi geldi
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EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER:BUNLAR GÜNLÜK ŞARKICI YARIN UNUTULUR
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