Haberler » Güncel » Çok Sevilen Şarkının 2.Versiyonu Geldi! - Haber

Çok Sevilen Şarkının 2.Versiyonu Geldi!

Kınay Production etiketiyle tüm dijital Platformlarda yerini alan sanatçı müzik listelerinde yükselişini devam ettiriyor.

26.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:30Çok Sevilen Şarkının 2.Versiyonu Geldi!

Kınay Production etiketiyle yayınladığı , ''Ahu Gözleri '' şarkısını klibiyle taçlandıran başarılı rock sanatçısı, şarkısının bu versiyonunu dinleyenlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 'de halkın arasında klibini tamamlayan sanatçıklibinin yönetmenliğini kendisi üstlendi.

Müzik çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiren Aydemir ,aynı zamanda grubu olan ' ' '' ile ssahne çalışmalarına devam ediyor.Henüz yeni yeni ismini duyuran Moda sahnelerinde çok sevilen cover parçalarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

ŞARKILARDA HERKES KENDİNİ BULUYOR!

Şarkılarında hayatımdan özetler anlatıyorum diyen sanatçı,'' insanlar dinlediklerinde şarkılarımı hislerinin aynası olarak görüyor , o yüzden benim şarkılarım gerçek '' diyerek sözlerini tamamladı. Sözü ve bestesi kendisine ait olan birçok parçayı dinleyenlerle buluşturmak için sabırsızlanan sanatçı, çok yakında eğlenceli bir şarkıyla hislerini anlatacak!


Taksim, Moda, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Edirne'de yağmur etkili oldu
18:19 Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
18:18 Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı
18:17 İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
18:11 ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
26.11.2019 18:20:51