"Çok Şey Kazandık"

ÜMİT AVCI

Çin 'de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası için eleme gruplarında mücadele eden ve Ankara 'da kazandığı İspanya maçıyla birlikte 9. maçında 7. galibiyetine ulaşıp, büyük ölçüde işi bitiren A Milli Basketbol Takımımız'ın Coachu Ufuk Sarıca , yepyeni bir jenerasyon ile hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Birçok ülkenin jenerasyon değişikliklerinde hedefleri pas geçtiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz hedef olarak Dünya Kupası'nı belirlemiştik. Hem yeni isimleri takımın ana parçaları yaptık, hem de büyük bir ihtimalle hedefi yakaladık" dedi. İspanya maçının önemine vurgu yapan Sarıca, "Dünya Kupası'na yaklaşmıştık ama garantilemek için bir ya da iki galibiyete ihtiyaç vardı, birini aldık ama aslında daha fazla kazanımlarımız var. İspanya'yı en son 2011'de yenmişiz. Sonuçta İspanya bir ekol ve bizim genç kadromuzla onları yenmemiz önemliydi. Bu galibiyet tüm takıma sadece puan olarak değil, özgüven olarak da çok şey kazandırdı. Bugün kadroda olan genç oyuncular yarın orayı hedefleyecek genç oyunculara da mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

'Planlarımız işledi'



Herkesten katkı alır hale geldiklerini vurgulayan başarılı coach, "Tolga, iki maç bizde oynamıştı, sonra sakatlandı. Ama İspanya maçındaki duruşu çok iyiydi. Müthiş işler yaptı. Mesela Semih, zaten oyun planımızda önemli bir yeri var. Belki onu durdurmak için Vazquez'i bu kez kadroya almışlardı. Ama Semih doğru oynadı. Tek tek oyuncuları saymayayım ama İspanya maçında herkes takıma bir şekilde katkı verdi, o çabayı gösterdi" diye konuştu.

'9'da 7, başarıdır'



Ufuk Sarıca gruplarda oynanan 9 maçta alınan 7 galibiyetin müthiş bir başarı olduğunu söyledi. Sarıca şöyle devam etti: "Bir sayıyla kaybettiğimiz kaza maçımız var. Onu saymazsak 9 maçta 8 galibiyet olacak, hadi onu geçelim, 9 maçta 7 galibiyet bile çok önemli, evimizde hiç yenilmemiş olmamız da... İspanya maçında sahaya baktığınızda lafta değil, gerçekten takım olan zor anlarda ayakta kalan bir ekip vardı. Kolay bir maç değildi, kaybedebilirdik de ama herkes kazanmak için müthiş bir mücadele verdi ve sonunda da kazandık."





A Milli Takım Başantrenörü gelecek adına da şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası için 3-4 tane NBA'den oyuncumuz gelecek, buradaki isimler tecrübe kazanıyor. Bu da rekabeti artıracaktır. Oyuncu havuzumuzun genişlemesi en büyük kazancımız. Biz 'Geleceği planlıyoruz'A Milli Takım Başantrenörü gelecek adına da şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası için 3-4 tane NBA'den oyuncumuz gelecek, buradaki isimler tecrübe kazanıyor. Bu da rekabeti artıracaktır. Oyuncu havuzumuzun genişlemesi en büyük kazancımız. Biz Türkiye 'deki Avrupa Şampiyonası öncesinde bir karar aldık. Cedi daha önce de milli takımdaydı ama lider pozisyonunda değildi. Furkan vardı ama oynamıyordu. Onları yeni görevleriyle olaya dahil ettik. Ersan da var o da lider bir oyuncu ama Cedi daha 23, Furkan 21 yaşında. Düşünsenize bu gençlerin dünya şampiyonası oynadığını. Bu çok artı bir tecrübe. İşte o zaman biz 2020'yi düşüneceğiz, olimpiyatları düşüneceğiz, 10 senenin planlarını yapacağız" dedi.