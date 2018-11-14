Çok Su İçip Sık Yemek Yiyorsanız Diyabet Hastası Olabilirsiniz"

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:12



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:12

DÜNYA Diyabet Günü kapsamında Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte konuşan diyetisyen Şeyda Demirçelik, "Çok su içiyorsanız, sık sık yemek yeme ve tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz" diyerek vatandaşları uyardı.Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Kulübü öğrencileri işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleşti. Vatandaşlara ücretsiz olarak açlık kan şekeri ve vücut analiz ölçümleri yapan doktorlar ve sağlık görevlileri diyabet hastalığı hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi."GECE UYKUNUZDAN UYANIP SIK SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ DİKKAT"Dünyada diyabet hastası olan insanların sayısının günden güne arttığını belirten Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik, obezitenin de bu hastalığa zemin hazırladığını söyledi. Vatandaşları sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Demirçelik, şöyle konuştu:"Çok sık su içiyorsanız, gece uykunuzdan uyanıp sık sık idrara çıkıyorsanız, çok sık acıkma atakları yaşıyorsanız, tatlı yiyeceklere eğiliminiz çoksa ve ailede diyabet hastalığı varsa dikkat etmelisiniz. Hastalar zaten karbonhidrat eksikliği hissettiği için yemek yemek istiyor. 'Ben yiyorum ama bir türlü doymuyorum' diyorsanız, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız diyabet riski taşıyorsunuz demektir. İnsülin direnciniz varsa da diyabet hastası olma riski var demektir. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Fiziksel aktivitelerinizi dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme uzmanlarından da yardım almaktan çekinmeyin.""YÜKSEK KAN ŞEKERİMİ DÜŞÜRDÜK, BU HASTALIĞI YENEBİLECEĞİM"Elleri ve ayakları yandığı halde diyabetten şüphelenmediğini söyleyen 54 yaşındaki Hatice Açık, "Belediye tarafından bize sağlanan diyetisyenler sayesinden diyabet hastası olduğumu öğrendim. Doktorlar vücudumda hiç su olmadığını söylediler. Kan tahlilinde kan şekerimin 640 olduğunu öğrendim. Böbreklerim bitme tehlikesi altındaydı. Şimdi kan şekerim normal değerine düştü. Şekerli yiyecekler, pilav ve makarna gibi gıdalar tüketmiyorum. 3 ayda 1 doktora gidiyorum. Doktorum bu hastalığın ileride bitebileceği müjdesini bile verdi" dedi.Kan şekeri yüksekliği olan bu hastalığa farkındalık için buraya geldiklerini belirten Selver Karaoğlu ve Leyla Kalkan ise etkinlikten çok memnun olduklarını ifade etti. - İstanbul