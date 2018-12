Çok Şükür Ki Türkiye'deki Müslümanlar Filistin'in Arkasında"

09 Aralık 2018 Pazar 21:56



Filistinli gazeteci Zaher Elbek, "Çok şükür Türkiye 'deki Müslümanlar Kudüs ve Filistin'in her zaman arkasında. Çok şükür hem muzaffer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Türkiye halkı her zaman Kudüs'ün arkasında duruyor. Bu, bize çok büyük bir destek." dedi.Elbek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Şubesince Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "Müslümanların Ortak Davası: Filistin" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Filistin halkının Türkiye ile gurur duyduğunu söyledi.Kudüs'ün yalnızca Filistinlilere değil bütün Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Zaher Elbek, şöyle devam etti:"Dünyada 1 milyardan fazla Müslüman var ancak kaç tanesi gerçek Müslüman? Çoğu Müslüman uyuyor. Kudüs'te nasıl zulüm olduğunu, işgal altında olduğunu, katliamı görüyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar ancak çok şükür Türkiye'deki Müslümanlar Kudüs ve Filistin'in her zaman arkasında. Çok şükür hem muzaffer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Türkiye halkı her zaman Kudüs'ün arkasında duruyor. Bu, bize çok büyük bir destek.""Filistin halkı, her zaman sizinle gurur duyuyor." diyen Elbek, "Filistinliler, diğer insanlara 'Arkamızda Türkiye var' diyor. Filistinliler, Davos'taki olayı 'Bir dakika', 'One minute' sözlerini ezberliyor. Filistinliler, Türkçe bilmiyor ancak herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' sözünü biliyor." ifadesini kullandı.Zaher Elbek, uzun yıllar Osmanlı himayesinde bulunan Kudüs'te zulmün 9 Aralık 1917'de İngilizlerin işgaliyle başladığını da kaydederek, şunları söyledi:"Allah, İsra suresinde Kudüs'ün bir gün Müslümanlar tarafından geri alınacağını müjdelemiştir. Aradan 101 yıl geçti ama Allah'ın izniyle yakın zamanda Kudüs özgür olacak. İnşallah gerçek Müslümanlarla Kudüs'ü fethedeceğiz. Yemin ederim, bu zaman çok yakın. Bunun için iki delilim var. İlki, Allah'ın İsra suresinin 7'nci ayetinde Kudüs'ün bir gün Müslümanlar tarafından tekrar fethedileceğini müjdelemesidir. İkinci delilim ise Filistinliler de tıpkı Türkler gibi inatçıdır. İki halkın da kafaları aynı. Zulüm, işgal kabul edemeyiz. Bunu 15 Temmuz gecesi yaşadım ve gördüm."Elbek, 4 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, " Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisiyim. Doktora bittikten sonra mücadeleye devam etmek için Filistin'e geri döneceğim." diye konuştu.Konferansa, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu , Çorum Belediye Başkan yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir ile TÜGVA üyeleri katıldı.