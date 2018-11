11 Kasım 2018 Pazar 11:04



SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Futbol Federasyonu TFF ) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas , Spor Toto Süper Lig'in çok yaşlı ve yavaş oynanan bir lige dönüştüğünü belirterek, Türk futbolu adına büyük kararlar alınması gerektiğini bildirdi.Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'na katılan Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun güç, dayanıklılık ve hızlı hücumu gerektiren, içinde daha birçok parametrenin olduğu bir oyun olduğunu söyledi.TFF'nin genç oyuncu gelişimine ve antrenör eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Kafkas, bununla ilgili federasyon başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerinden destek gördüğünü aktardı.Projeleri hayata geçirebilmek için iş birliğine ihtiyaçları olduğunu anlatan Kafkas, şöyle konuştu:"Özellikle kulüpler, Milli Eğitim Bakanlığı, siyaset ve TFF'nin birlikteliği ile büyük kararlar almak durumundayız. Çünkü çok yaşlı ve yavaş oynanan bir ligimiz var. İstatistiki değerlere baktığımız zaman, topun oyunda az kaldığı bir futbol ligi var. Genç oyuncu gelişimine önem vermeyen bir Türk futbol yapısı var. Bunları değiştirebilmek için ortak akla, dayanışma ile bir güce, radikal kararlara ihtiyacımız var. Federasyon olarak her türlü projenin altına imza atmaya hazırız, her türlü projede elimizin altında. Yeter ki bu iş birliği içerisinde kulüplerin de Türk futbolunun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayabilecek bir zihniyette bu yola devam etmek istiyoruz.""Yetkin ve yetişkin antrenör adayları bulmamız lazım"Oyuncu yetiştirmenin zaman ve emek istediğine dikkati çeken Kafkas, Türk futbolunun ise hazır oyuncu transferi yapmayı sevdiğini savundu.Kafkas, öncelikli hedefin oyuncu yetiştirecek antrenörlerin yetiştirilmesi olduğunu belirterek, "Yetkin ve yetişkin antrenör adayları bulmamız lazım. TFF bu konuda her şeyi yapmaya hazır. Her projesi de hazır." dedi.VAR ile hatalar azaldıTolunay Kafkas, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının henüz ilk yılında olduğunu bu nedenle bazı eksikliklerin olabileceğini kaydetti."VAR uygulaması sayesinde hakem hatalarının daha aza indiğini düşünüyorum." diyen Kafkas, VAR'ın iyi bir sistem olduğunu, desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.