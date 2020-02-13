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30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı

İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' Gürcistan'da yakalandı.

13.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:1730 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı

İzmir'de "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve 30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan Atakan A. 'da yakalandı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

"Saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Atakan A.'nın 'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin 'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

30 BİN KİŞİYİ 10 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kar payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

"İKİNCİ TOSUNCUK VAKASI"

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.


Gürcistan, Türkiye, Batum, Ekonomi, Güncel

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