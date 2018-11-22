Çokal Barajı Su Birliği Genel Kurul Toplantısı

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ Belediyesi
Meclis Üyeleri Ömer Faruk Küçük
, Hüseyin Akkoç ve Cem Özkan ile birlikte Çokal Barajı Su Birliği Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Toplantı Gelibolu
Belediye Başkanı ve aynı zamanda Çokal Barajı Su Birliği Başkanı M. Mustafa Özacar
başkanlığında Gelibolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Birliğe üye diğer ilçe ve belde yetkililerinin katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
TESKİ Genel Müdürlüğünün Şarköy
ilçesine Çokal Barajından su temin etmesi sebebiyle bulunduğu toplantıda, su birliğinin bütçesi kabul edildi. Tarifelerin görüşülmesi esnasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ adına toplantıya katılan meclis üyeleri sözlü önerge verdi. Önergede Çokal Barajı Su Birliğinin yönetiminde olan barajdan alınan suyun birim fiyatına zam yapılmaması talep edildi. Önergenin değerlendirilmesi sonucunda su birim fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi kararı alındı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ Belediyesi,Tekirdağ
22 Kasım 2018 Perşembe 10:36