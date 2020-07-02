Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı

Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı binada meydana gelen çökmenin ardından çevresindeki riskli 10 eski binada yıkım çalışmalarına başlandı.

02.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:57
Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı binada meydana gelen çökmenin ardından çevresindeki riskli 10 eski binada yıkım çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina dün gece meydana gelen çökmenin çevredeki binalarda inceleme başlattı.
Yürütülen çalışmaların ardından söz konusu binanın bulunduğu alanda bulunan 10 eski yapıda çökme riskinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine burada yaşayan 8 aile tahliye edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında tahliyeleri yapılan ailelere kira yardımında bulunulacak.
Ekipler, ailelerin tahliye sonrası yıkılan binanın yanı sıra riskli 10 eski yapıda yıkım çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Suat Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam meydana gelen çökmenin ardından yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki ailelerin tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu ailelere bakanlık koordinasyonunda kira yardımı yapılacağını ifade eden Ata, "Tahliye edilen ailelere ait evlerlerin taşınması konusunda gereken yardım yapılacak. Bu ada içerisinde 10 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bunaların çoğunda yıkılma riski var. Bakanlığımız ve belediyemizin çalışmaları doğrultusunda çevredeki bazı binaların da yıkılması söz konusu. Üç ayrı oda üzerindeki parsellerdeki riskli yapıları yıkmayı hesaplıyoruz." dedi. Çöken 5 katlı binanın çevresindeki 10 bina için yıkım kararı alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Yakutiye, Erzurum, Akkuş, Güncel, Haber
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