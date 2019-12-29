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76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü

Adana'da yoğun yağışın da etkisi ile bir binanın birinci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Çöken balkon ile birlikte düşen 76 yaşındaki kadın, "O an çok korktum, ölümle pençeleştim" dedi.

29.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:48

Adana'da etkili olan sağanağın etkisiyle bir binanın birinci katının balkonu çöktü. O sırada balkonda olan ve düşerek hafif yaralanan Hülya Diri (76), "O an çok korktum, ölümle pençeleştim" dedi.

BETON BLOKLA BİRLİKTE DÜŞEN KADIN HAFİF YARALANDI

Olay, ilçesindeki Sucuzade Mahallesi'nde yer alan 30020 Sokak'taki 2 katlı eski binada meydana geldi. Önceki hafta Pazartesi gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle evin, zeminin üstündeki birinci katının balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan ve beton blokla birlikte aşağıya düşen Hülya Diri, hafif yaralandı.

"ÇÖKECEĞİNİ TAHMİN ETTİM"

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de vücudunda hafif eziklikler ve burkulmalar olan Diri'ye ilk müdahaleyi yaptı. Hülya Diri, birkaç gündür balkondan gelen sesler nedeniyle çöküntüyü tahmin ettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Balkonun açık olan kapısını kapatmak için balkona yürüdüm. Kapının önünde sandalye vardı. Onu çekmek için dışarı çıktım, sonra da olanlar oldu, balkon çöktü. Aşağıya düştükten sonra üstüme kalan parçalar da düştü. Elimle komşuma işaret ettim beni kurtarsın diye. O an çok korktum, ölümle pençeleştim."

76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü

Seyhan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
NSRN: yere saçılan onca eşya balkondan düştüyse balkonun çökmesi gayet normal
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